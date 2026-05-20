Керчь вошла в топ-10 направлений с резким ростом цен на летнее бронирование

Керчь, Новоотрадное и Морское значатся в рейтинге мест, где больше всего подорожала аренда жилья в июне, июле и августе 2026.
«На первом месте курорт Дивноморское в Краснодарском крае, на втором месте тоже кубанский курорт Бжид, а на третьем — Керчь в Крыму», — эксперты сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ назвали локации для отдыха летом 2026, где цена брони резко рванули вверх по сравнению с прошлым курортным сезоном.
На повышении цен в Керчи сказывается близость Крымского моста, на материк можно попасть за короткий промежуток времени, Новоотрадное — это ЮБК, ну, а Морское — место зарождения культовой группы «Кино».
Топ-10 самых популярных направлений с резким ростом летних бронирований (средняя стоимость ночи в рублях):
- Дивноморское, 6802;
- Бжид, 6770;
- Керчь, 3455;
- Анапа, 5506;
- Дубовка (Волгоградская область), 5299;
- Агой (Краснодарский край), 4587;
- Новоотрадное, 3018;
- Чебоксары, 4103;
- Морское, 5867;
- Рязань, 4075.