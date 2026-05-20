Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Керчь вошла в топ-10 направлений с резким ростом цен на летнее бронирование

В Крыму подорожало проживание в отелях и гостевых домах.

Источник: Комсомольская правда

Керчь, Новоотрадное и Морское значатся в рейтинге мест, где больше всего подорожала аренда жилья в июне, июле и августе 2026.

«На первом месте курорт Дивноморское в Краснодарском крае, на втором месте тоже кубанский курорт Бжид, а на третьем — Керчь в Крыму», — эксперты сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ назвали локации для отдыха летом 2026, где цена брони резко рванули вверх по сравнению с прошлым курортным сезоном.

На повышении цен в Керчи сказывается близость Крымского моста, на материк можно попасть за короткий промежуток времени, Новоотрадное — это ЮБК, ну, а Морское — место зарождения культовой группы «Кино».

Топ-10 самых популярных направлений с резким ростом летних бронирований (средняя стоимость ночи в рублях):

  • Дивноморское, 6802;
  • Бжид, 6770;
  • Керчь, 3455;
  • Анапа, 5506;
  • Дубовка (Волгоградская область), 5299;
  • Агой (Краснодарский край), 4587;
  • Новоотрадное, 3018;
  • Чебоксары, 4103;
  • Морское, 5867;
  • Рязань, 4075.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше