В Башкортостане до 2030 года предстоит расселить 489 аварийных домов

Общая площадь жилья, подлежащего расселению, — 183 тыс. кв. метров.

Источник: Город Уфа

Как сообщили в правительстве РБ, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024−2030 годы продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первый этап уже выполнен — расселены 7 домов площадью 1,3 тыс. кв. м в Уфе и Бирске. По второму этапу новое жильё получили 108 человек, полностью завершена работа в Дюртюлинском, Кугарчинском и Чишминском районах.

Всего до конца года, в рамках второго этапа, планируется расселить 23 дома площадью 8,2 тыс. кв. м.. Строительство для этих целей идет в Бирском, Гафурийском, Илишевском, Татышлинском, Учалинском районах и в Сибае.

Одобрена поддержка на третий этап — 1,5 млрд рублей, из них почти 900 млн — федеральные средства, остальное — региональный бюджет. К расселению планируется 31 дом площадью 13,2 тыс. кв. м. Минстрою РБ поручено держать на контроле заключение контрактов на приобретение жилья.