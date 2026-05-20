Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане станут участниками форума креативных индустрий в Улан-Удэ

Форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» пройдёт с 21 по 23 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Улан-Удэ с 21 по 23 мая состоится Международный форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Его участниками станут представители 31 региона России, а также представители креативного бизнеса из Китая, Монголии и других стран, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для участников форума пройдут различные сессии с презентациями и мастер-классы. Программа мероприятия включила пять направлений: финансы, идеи, развитие, вдохновение и практические проекты. В числе ключевых тем обозначены:

кино, сериалы и анимация;

видеоигры на основе культуры и истории;

музыка местных исполнителей;

продвижение локальных брендов;

меры поддержки творческих проектов;

подготовка кадров для работы в креативном кластере.

Потенциал Хабаровского края представят, например, АПИРИ региона и десятки разнообразных брендов, включая BRAND BRAMA с коллекцией футуристической одежды для молодежи «КИБЕРСЛАВ», анимационную студию «Зеленые Камнеежки» с мультсериалом «Абдукция», дизайнерские бренды «IriS Brand», «Kriukova brand» и «ANА».

С художественными и издательскими проектами выступят такие бренды, как «Райотдел», «По ту сторону Разлома», «Дом Коммуны» и «Помойный патруль», а также художница Ольга Соломатина. Кроме того, свою таежную продукцию на форуме презентует авторский бренд «Багульник».

— Форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» — это стратегически важная площадка для интеграции наших креативных индустрий в межрегиональное деловое и культурное пространство. Участие представителей края в подобных мероприятиях позволяет не только презентовать уникальный культурный потенциал региона, но и находить партнеров для масштабирования локальных инициатив, — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Помимо прочего, в рамках форума состоится первый на Дальнем Востоке международный кинорынок. На площадке соберутся представители стриминговых платформ, кинодеятели и представители крупных музыкальных лейблов. Для гостей мероприятия пройдут гастрономические и музыкальные фестивали, презентации фильмов и сериалов, модные показы и концерты. Гвоздем программы станет Федор Бондарчук.

Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об открытии в прошлом году в регионе филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.