Хабаровчане станут участниками форума креативных индустрий в Улан-Удэ

В Улан-Удэ с 21 по 23 мая состоится Международный форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу». Его участниками станут представители 31 региона России, а также представители креативного бизнеса из Китая, Монголии и других стран, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для участников форума пройдут различные сессии с презентациями и мастер-классы. Программа мероприятия включила пять направлений: финансы, идеи, развитие, вдохновение и практические проекты. В числе ключевых тем обозначены:
кино, сериалы и анимация;
видеоигры на основе культуры и истории;
музыка местных исполнителей;
продвижение локальных брендов;
меры поддержки творческих проектов;
подготовка кадров для работы в креативном кластере.
Потенциал Хабаровского края представят, например, АПИРИ региона и десятки разнообразных брендов, включая BRAND BRAMA с коллекцией футуристической одежды для молодежи «КИБЕРСЛАВ», анимационную студию «Зеленые Камнеежки» с мультсериалом «Абдукция», дизайнерские бренды «IriS Brand», «Kriukova brand» и «ANА».
С художественными и издательскими проектами выступят такие бренды, как «Райотдел», «По ту сторону Разлома», «Дом Коммуны» и «Помойный патруль», а также художница Ольга Соломатина. Кроме того, свою таежную продукцию на форуме презентует авторский бренд «Багульник».
— Форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» — это стратегически важная площадка для интеграции наших креативных индустрий в межрегиональное деловое и культурное пространство. Участие представителей края в подобных мероприятиях позволяет не только презентовать уникальный культурный потенциал региона, но и находить партнеров для масштабирования локальных инициатив, — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.
Помимо прочего, в рамках форума состоится первый на Дальнем Востоке международный кинорынок. На площадке соберутся представители стриминговых платформ, кинодеятели и представители крупных музыкальных лейблов. Для гостей мероприятия пройдут гастрономические и музыкальные фестивали, презентации фильмов и сериалов, модные показы и концерты. Гвоздем программы станет Федор Бондарчук.
Напомним, ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об открытии в прошлом году в регионе филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.