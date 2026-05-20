О взаимодействии образования с производством

Серьёзная потребность в инженерных кадрах способствует внедрению новых инструментов подготовки специалистов. Образование и производство вновь поворачиваются друг к другу лицом: вводятся квоты на целевое обучение на основе заявок от предприятий.
На передовую выходят и рабочие специальности: в этом году они уже доминируют на региональном рынке труда.
Новшества в подготовке кадров.
Глава Красноярского края Михаил Котюков принял участие в работе стратегической сессии председателя правительства России Михаила Мишустина в качестве руководителя комиссии Госсовета по технологическому лидерству.
Важной темой обсуждения стало развитие инженерного и технического образования.
По словам губернатора, для нашего региона с его космической промышленностью, ядерным кластером и металлургией вопрос подготовки инженерных кадров особенно актуален. Дефицит специалистов очевиден, и с появлением новых производств он будет только расти.
Ситуация характерна и для ряда других субъектов страны, где потребность в представителях рабочих профессий в разы выше числа выпускников.
Для оперативной ликвидации кадрового дисбаланса необходимо кардинально сократить разрыв между инженерным образованием и реальными запросами отраслей. Такую задачу в качестве фундаментальной обозначил на сессии Михаил Мишустин, отметив, что подготовка инженерных кадров является ключевым звеном в реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.
Один из инструментов, способных форсировать решение задачи, уже создан: это прогноз кадровой потребности, определяющий контрольные цифры приёма в высшие и средние профессиональные учебные заведения и на специальности для переподготовки кадров. На 2026/2027 учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок от предприятий — по вузам, специальностям и направлениям. Важным акцентом подготовки станет интенсивная практика студентов в организациях, подавших заявки.
В фокусе — планы обучения специалистов под задачи конкретных предприятий. Идёт работа над расширением доступа студентов из регионов к передовой инфраструктуре по всей России.
«Система образования должна смотреть вперёд: готовить людей под задачи, которые появятся через пять — семь лет. Для этого нужны новые инструменты прогнозирования, тесная связка с работодателями и углублённые программы подготовки, особенно в среднем профессиональном образовании», — подчеркнул Михаил Котюков.
Востребованные профессии.
Согласно данным портала «Работа России», число соискателей вакансий для рабочих в Красноярском крае выросло по сравнению с 2025 годом на 11%. Это связано с улучшением условий труда и достойной зарплатой.
Количество предложений от работодателей в 2026-м также увеличилось: особо заинтересованы компании в квалифицированных рабочих — бетонщиках, малярах, электрогазосварщиках, монтажниках, трактористах и других специалистах.
На данный момент краевой банк вакансий насчитывает почти 38,5 тыс. позиций, из них более 65% относятся к рабочим профессиям.
По информации Агентства труда и занятости Красноярского края, потребность в квалифицированных рабочих обусловлена промышленной спецификой региона и реализацией крупных инвестиционных проектов. Служба занятости помогает работодателям закрывать текущие вакансии и формировать кадровый резерв. Вместе с предприятиями проводится переобучение взрослого населения, профориентация молодёжи и мероприятия по продвижению рабочих специальностей. Такой подход позволяет управлять рынком труда и сохранять стабильную ситуацию.
С начала года специалисты службы занятости помогли найти работу 10 тыс. соискателей, в числе которых специалисты востребованных рабочих профессий — монтёры, слесари, сварщики, водители, а также служащие — инженеры, техники, механики и бухгалтеры. Больше всего человек устроились на обрабатывающие производства, в учреждения сферы образования и на сельскохозяйственные предприятия. Десятитысячный трудоустроенный при содействии службы занятости занял высокооплачиваемую вакансию электрогазосварщика на предприятии Эвенкийского муниципального округа.
Продвижению востребованных рабочих специальностей способствует и Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», являющийся стержневой инициативой национального проекта «Кадры». Конкурс также положительно влияет на решение задач по повышению производительности труда, обозначенных губернатором края Михаилом Котюковым.
Нацпроект помогает региону закрывать кадровые потребности и укрепляет экономический потенциал края. В его рамках жители края могут получить востребованную профессию или повысить уровень компетенций, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.
Надёжное плечо.
Свыше 3 млрд руб. за четыре года направил на поддержку предприятий Красноярского края региональный фонд развития промышленности. Проекты реализуются в нескольких отраслях — от машиностроения до радиоэлектроники, на условиях, которые не могут предоставить коммерческие банки.
Железногорск, Канск, Кодинск, Лесосибирск, Минусинск и ещё пять точек на карте края. География 45 проектов, два из которых одобрены в рамках совместных программ с федеральным ФРП, достаточно широка.
Фонд предоставляет организациям льготные займы по шести региональным и четырём совместным программам. На срок до семи лет предприятия могут получить от 5 млн до 200 млн руб. по ставке от 3% до 6% годовых — на модернизацию и масштабирование производства, запуск новых мощностей и внедрение перспективных технологий.
«Условия финансирования предусматривают отсрочку погашения основного долга до двух лет. Это даёт предприятиям возможность направить ресурсы на запуск и развитие производств. Мы уже видим результаты: предприятия осваивают новую продукцию, вводят современные линии, модернизируют мощности. Фонд сопровождает проекты на всех этапах и ведёт постоянный мониторинг эффективности», — отметила руководитель регионального фонда Лариса Старикова.
Льготные займы помогают реализовать проекты по выпуску беспилотников, станций спутниковой связи, лифтового оборудования, фронтальных погрузчиков, блочных тепловых пунктов, насосных установок, станков плазменной резки, строительных металлоконструкций, средств бытовой химии, резервуаров и лакокрасочных материалов.
Общий бюджет реализуемых проектов составляет 6,7 млрд руб. За 2022−2025 годы предприятия-участники получили выручку в размере 8 млрд руб., уплатив в бюджет налоги на сумму 888 млн.
«Наш приоритет — укрепление технологического суверенитета, развитие импортозамещающих производств и снижение зависимости от зарубежных поставок. Средства предоставляются на возвратной основе и под обеспечение. После возврата фонд направляет их на поддержку новых проектов в крае», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.