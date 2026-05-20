Ударят по паспорту. Как изменятся правила для переводов денег с 20 мая

Безотказная схема перевода денег с карты на карту может дать сбой с 20 мая. На сегодняшний день она предельно проста: есть номер телефона — перебросить деньги не проблема. Однако все изменится в связи с тем, что российские банки намерены еще жестче бороться с отмыванием доходов. Провести ряд операций можно будет только предъявив действующий паспорт. Если документ просрочен, данные в анкете устарели или не совпадают с реальными, перевод могут остановить. Кому и какие действия нужно предпринять уже сегодня, в материале «АиФ-Волгоград».