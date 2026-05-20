Ударят по паспорту. Как изменятся правила для переводов денег с 20 мая

Безотказная схема перевода денег с карты на карту может дать сбой с 20 мая. На сегодняшний день она предельно проста: есть номер телефона — перебросить деньги не проблема. Однако все изменится в связи с тем, что российские банки намерены еще жестче бороться с отмыванием доходов. Провести ряд операций можно будет только предъявив действующий паспорт. Если документ просрочен, данные в анкете устарели или не совпадают с реальными, перевод могут остановить. Кому и какие действия нужно предпринять уже сегодня, в материале «АиФ-Волгоград».
Сомнительная личность: что заставит банк забеспокоиться.
Эксперты сразу оговаривают: если система хорошо знакома с пользователем, и он совершает привычные для него переводы, подтверждая информацию по телефону, для него, скорее всего, ничего не изменится. Другое дело, если вдруг понадобится перевести неожиданно большую сумму, да еще и незнакомому человеку. Или, к примеру, с карты, которой давно не пользовался. Или по новой карте, которую завел только что.
Иными словами, любой случай, который выходит за рамки привычного, сразу же привлечет внимание банка.
Юрист Ирина Морозова предупреждает: перевод будет остановлен, если истек срок действия паспорта. Он воспримет этот факт как сигнал: личность пользователя не подтверждена.
Ровно также будет воспринято изменение фамилии в связи с замужеством или разводом. Не понравится банку, если его не уведомили о смене адреса регистрации. Иными словами, любая нетипичная операция станет поводом для того, чтобы уточнить — действительно ли клиент тот, за кого себя выдает.
«Если банк засомневается, что перед ним человек, на чье имя оформлена карта, он обязан остановить операцию. И паспорт в этом случае становится документом, без которого финансово-кредитная организация не готовы рисковать деньгами клиентов, а тем более — собственной лицензией», — цитирует эксперта konkurent.ru.
Лицом к лицу: когда придется пойти в банк.
Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, клиентам банка советуют для начала на всякий случай проверить срок действия паспорта. И если он близится к концу, лучше заняться его заменой заблаговременно.
В случае, если изменилось ваше семейное положение или вы оформили прописку в ином месте, чем то, которое указано в анкете банка, уведомите его об этом. Лишним не будет.
Если в мобильном приложении вашего банка есть разделы «Мои документы» или «Личные данные», проверьте, актуальны ли указанные там данные о серии и номере вашего паспорта, а также информация о том, кем и когда он выдан.
Если есть разночтения, не поленитесь, загляните в банк — его сотрудник за считанные минуты внесет изменения, а вы не попадете в последующем в сложную ситуацию.
Важно помнить: в случае с несовпадениями актуальных данных с теми, что есть в анкете, мелкие переводы еще могут пропустить. А вот крупные или нетипичные заблокируют. Если же срок паспорта истек, блокировка может коснуться и мелких переводов, которые совершаются в отделении или через оператора.
В случае перевода крупной суммы из банковского приложения, банк может запросить подтверждение личности в любом случае. И не исключено, что понадобится визит в учреждение.