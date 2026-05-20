Инфляция в Нижегородской области составила 0,06% в апреле

Согласно статистическим данным, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,04%

Источник: Нижегородская правда

Инфляция в Нижегородской области составила 0,06% в апреле. А с начала года — 3%, сообщает Нижегородстат.

Согласно статистическим данным, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,04% (при этом с начала года они подорожали на 2,9%), а непродовольственные товары стали дороже на 0,2% (с начала года — на 1,7%).

Наиболее заметный рост с начала 2026 года зафиксировали в сфере услуг. Их стоимость выросла на 4,57% к декабрю 2025 года. При этом за месяц услуги подорожали на 0,03%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что импортная одежда и косметика могут взлететь в цене на треть.