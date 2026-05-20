Дмитриев сообщил о первых соглашениях с Китаем в рамках визита Путина

Во время двухдневного визита 19−20 мая глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи Путин и Си планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и около 40 двусторонних документов, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Кроме того, планируется принять совместную декларацию о становлении многополярного мира.