Дмитриев сообщил о первых соглашениях с Китаем в рамках визита Путина

РФПИ заключил с китайской стороной ряд соглашений в рамках визита Путина, заявил Дмитриев. По его словам, фонд совместно с китайскими партнерами реализовал более 50 крупных проектов с объемом инвестиций более 800 млрд руб.

Источник: РБК

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) расширил сотрудничество с Китаем в ходе визита российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным, заключив ряд соглашений, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

В своем телеграм-канале он написал, что среди новых соглашений РФПИ:

договоренность с China Architecture Design & Research Group о сотрудничестве в сфере инфраструктурных и инвестиционных проектов в России и Китае;

с демонстрационной зоной «Китай — ШОС» и Российско-китайской гильдией коммерции о развитии совместных инвестиционных проектов в странах ШОС и содействии выходу компаний на рынки России и Китая;

с управлением международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division о поддержке российско-китайского сотрудничества в сфере гражданской космической инфраструктуры.

«Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха», — написал Дмитриев.

По его словам, РФПИ с китайскими партнерами реализовали «более 50 знаковых совместных проектов», а общий объем инвестиций в них — свыше 800 млрд руб.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом вечером 19 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Во время двухдневного визита 19−20 мая глава государства проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи Путин и Си планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и около 40 двусторонних документов, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Кроме того, планируется принять совместную декларацию о становлении многополярного мира.

