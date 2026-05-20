Эксперт Палкин опроверг миф об экономии при отключении горячей воды

Утверждение о снижении расходов на жилищно-коммунальные услуги при отключении горячей воды является иллюзией. Как рассказал экономист Илья Палкин в беседе с РИАМО, уменьшение затрат в одной статье расходов быстро компенсируется ростом в другой.
Централизованное горячее водоснабжение экономично благодаря эффекту масштаба на ТЭЦ. Переход на автономное отопление приводит к значительному увеличению себестоимости горячей воды. Для нагрева одного кубометра ледяной воды с помощью бойлера требуется около 50 кВт·ч электроэнергии. При текущих тарифах стоимость такого кубометра будет в 1,5−2 раза выше, чем при централизованной поставке горячей воды.
Хотя использование газовой плиты для нагрева воды может показаться экономичным, КПД газовых конфорок очень низкий. Большая часть тепла теряется, повышая температуру на кухне и вынуждая включать кондиционеры или вентиляторы. Это приводит к дополнительному потреблению электроэнергии, увеличивая расходы.
Если учитывать скрытые затраты на амортизацию водонагревателей и дополнительное оборудование, становится ясно, что общая финансовая нагрузка на домохозяйства не снижается, а значительно возрастает.
Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев заявил, что при плановом отключении горячей воды на 10−14 дней расходы в квитанции могут снизиться на 33−47%. Однако это утверждение не учитывает дополнительные затраты на автономное отопление и эксплуатацию оборудования.