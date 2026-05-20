Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай увеличил импорт нефти из России на 26% в январе—апреле

Импорт российской нефти в Китай в январе—апреле 2026 года вырос на 26% в годовом исчислении, он составил 40,83 млн т, следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

Источник: РБК

Импорт российской нефти в Китай в январе—апреле 2026 года вырос на 26% в годовом исчислении, он составил 40,83 млн т, следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

Стоимость поставок увеличилась на 21,5% и достигла $20,94 млрд.

Китай в январе—апреле, по данным таможни, также увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 16% в годовом исчислении.

Объем поставок достиг 2,02 млн т. Россия занимает четвертую позицию в рейтинге главных экспортеров СПГ в Китай. При этом стоимость поставок за четыре месяца уменьшилась на 4,6% и составила $992,77 млн.

Ранее Reuters сообщил, что КНР может получить первую с начала президентского срока Дональда Трампа поставку природного сжиженного газа из США. По данным финансовой компании LSEG, в китайский порт Тяньцзинь направляется сразу несколько танкеров из США, они должны прибыть в точку назначения 15−20 июня.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше