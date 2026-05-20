Китай увеличил импорт нефти из России на 26% в январе—апреле

Ранее Reuters сообщил, что КНР может получить первую с начала президентского срока Дональда Трампа поставку природного сжиженного газа из США. По данным финансовой компании LSEG, в китайский порт Тяньцзинь направляется сразу несколько танкеров из США, они должны прибыть в точку назначения 15−20 июня.