Китай увеличил импорт нефти из России на 26% в январе—апреле

Импорт российской нефти в Китай в январе—апреле 2026 года вырос на 26% в годовом исчислении, он составил 40,83 млн т, следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.
Стоимость поставок увеличилась на 21,5% и достигла $20,94 млрд.
Китай в январе—апреле, по данным таможни, также увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 16% в годовом исчислении.
Объем поставок достиг 2,02 млн т. Россия занимает четвертую позицию в рейтинге главных экспортеров СПГ в Китай. При этом стоимость поставок за четыре месяца уменьшилась на 4,6% и составила $992,77 млн.
Ранее Reuters сообщил, что КНР может получить первую с начала президентского срока Дональда Трампа поставку природного сжиженного газа из США. По данным финансовой компании LSEG, в китайский порт Тяньцзинь направляется сразу несколько танкеров из США, они должны прибыть в точку назначения 15−20 июня.
