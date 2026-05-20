Владельцем Калининградского морского торгового порта стал «Росатом»

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат действующий Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023 года было изъято еще 51,75% акций КМТП.