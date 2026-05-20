Владельцем Калининградского морского торгового порта стал «Росатом»

Сведения о новом собственнике внесены в ЕГРЮЛ 18 мая.

Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем АО «Калининградский морский торговый порт» (КМТП). Как пишут «Ведомости», соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Сведения о новом собственнике внесены 18 мая, госкорпорация указана как единственный акционер. Из данных реестра следует, что право действовать от имени порта имеет транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации “Росатом”)», — пишет издание.

По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал общества составляет 100 тыс. руб., управляющей организацией является ООО «Управляющая компания “Транспортная группа Феско”».

Как отмечают «Ведомости», летом 2025 г. Феско вела переговоры с Росимуществом о выкупе КМТП. Как писал РБК со ссылкой на источники, сумма сделки оценивалась в 2,7−2,8 млрд руб. При этом в начале июня группа сообщила о приобретении компании АО «Сити Групп», арендатора терминала Калининградского морского рыбного порта, расположенного рядом с КМТП. В декабре 2025 г. КМТП перешел под управление транспортной группы «Феско».

До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат действующий Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023 года было изъято еще 51,75% акций КМТП.

Отметим, что Андрей Колесник не вошел в списки кандидатов, зарегистрированных для участиях в процедуре предварительного голосования «Единой России» на выборах в Калининградской области в 2026 году.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
