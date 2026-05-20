Владельцем Калининградского морского торгового порта стал «Росатом»

Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем АО «Калининградский морский торговый порт» (КМТП). Как пишут «Ведомости», соответствующая информация появилась на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Сведения о новом собственнике внесены 18 мая, госкорпорация указана как единственный акционер. Из данных реестра следует, что право действовать от имени порта имеет транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации “Росатом”)», — пишет издание.
По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал общества составляет 100 тыс. руб., управляющей организацией является ООО «Управляющая компания “Транспортная группа Феско”».
Как отмечают «Ведомости», летом 2025 г. Феско вела переговоры с Росимуществом о выкупе КМТП. Как писал РБК со ссылкой на источники, сумма сделки оценивалась в 2,7−2,8 млрд руб. При этом в начале июня группа сообщила о приобретении компании АО «Сити Групп», арендатора терминала Калининградского морского рыбного порта, расположенного рядом с КМТП. В декабре 2025 г. КМТП перешел под управление транспортной группы «Феско».
До 2023 года КМТП контролировали несколько юридических и физических лиц, в числе которых были депутат действующий Госдумы от Калининграда Андрей Колесник и бенефициар «Совфрахта» Дмитрий Пурим. В марте 2023 года Арбитражный суд Калининградской области по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций КМТП. Бумаги изъяли в пользу государства. В июле 2023 года было изъято еще 51,75% акций КМТП.
Отметим, что Андрей Колесник не вошел в списки кандидатов, зарегистрированных для участиях в процедуре предварительного голосования «Единой России» на выборах в Калининградской области в 2026 году.