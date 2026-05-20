Си Цзиньпин заявил о рекордном росте торговли с Россией

Товарооборот России и Китая уже третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости. Об этом китайский лидер сообщил во время совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным. По словам Си Цзиньпина, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина продолжает расти несмотря на внешнее давление и нестабильность мировой экономики.