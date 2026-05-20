Си Цзиньпин заявил о рекордном росте торговли с Россией

Товарооборот России и Китая уже третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости. Об этом китайский лидер сообщил во время совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным. По словам Си Цзиньпина, экономическое сотрудничество Москвы и Пекина продолжает расти несмотря на внешнее давление и нестабильность мировой экономики.
Согласно данным китайской таможни, по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Китаем приблизился к 228 миллиардам долларов. Еще несколько лет назад рекордными считались показатели в пределах 150−190 миллиардов долларов.
За первые четыре месяца 2026 года объем взаимной торговли уже превысил 85 миллиардов долларов. Рост связывают с увеличением поставок российских энергоресурсов, расширением расчетов в национальных валютах и ростом китайского экспорта на российский рынок.
После санкционного давления со стороны Запада Китай окончательно закрепился в статусе крупнейшего торгового партнера России. На российский рынок активно вышли китайские производители автомобилей, электроники, техники и промышленного оборудования.
Одновременно Россия нарастила экспорт нефти, газа, угля и сельскохозяйственной продукции в КНР. Во взаиморасчетах между странами все большую роль играют рубль и юань, тогда как использование доллара постепенно сокращается.
Заявление Си Цзиньпина прозвучало на фоне продолжающегося сближения Москвы и Пекина в сферах экономики, энергетики и логистики. Аналитики не исключают, что в ближайшие годы объем взаимной торговли может приблизиться к отметке в 250 миллиардов долларов.
