В Свердловской области не выявили превышения тарифов ЖКХ

Напомним, что с января 2026 года плату за коммунальные услуги проиндексировали на 1,7% по всей России. С 1 октября 2026 года максимальная индексация составит 11,7%. В Свердловской области цены за ЖКУ вырастут на 9,7%, кроме трех городов. В Екатеринбурге индексация составит 12,9%, в Красноуральске — 15,3%, а в Рефтинском — 20%.