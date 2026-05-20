Волгоградстат оценил объем коммунального хозяйства региона

В 2025 году по канализационным сетям отведено 109,7 млн кубометров сточных вод. Из этого объема 81,4 млн кубометров приходилось на стоки от населения, а 7,7 млн кубометров — от организаций, финансируемых из бюджета. Объем сточных вод, прошедших через очистные сооружения, составил 137,4 млн кубометров.