В Самаре приостановили реализацию проекта застройки из-за дорог

В Самаре приостановили реализацию проекта комплексного развития территории в границах улиц Белорусской и Флотской в Куйбышевском районе. Об этом на заседании комитета гордумы сообщил глава департамента градостроительства Максим Астапов.
«Проект не утвержден. Его рассматривал градостроительный совет при губернаторе и принял решение приостановить по нему работу до тех пор, пока не будут проработаны все варианты развития дорог», — рассказал Астапов.
По его словам, депстрой уже издал распоряжение о подготовке проекта планировки для расширения улицы Белорусской до четырех полос — от моста через Татьянку до Самарского шоссе, но он будет готов не ранее 2027 года, так как нет финансирования и не проводились торги по поиску подрядчика.