Казахстан инвестировал более $2,6 млрд в туризм

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. В Казахстане объем инвестиций в туризм превысил 1,2 трлн тенге ($2,6 млрд), заявили в Комитете индустрии туризма.
В 2025 году количество внутренних туристов, размещенных в гостиницах страны, составило 8,6 млн человек, что на 700 тысяч больше по сравнению с тем же периодом 2024-го. Такие данные привел исполняющий обязанности председателя комитета Нурбол Байжанов.
Число иностранных туристов, воспользовавшихся услугами гостиниц, достигло 1,4 млн человек, увеличившись на 130 тысяч человек.
«В целом нашу страну с различными туристическими целями посетили 15,7 млн иностранных граждан. В этот показатель не входят граждане, прибывшие для трудовой деятельности или на постоянное место жительства. Из них 11,1 млн человек классифицируются как иностранные туристы. Совокупный доход мест размещения превысил 350 млрд тенге, рост составил более 50 млрд тенге. Количество объектов размещения достигло 4 482 единиц», — сообщил Байжанов.
В 2025 году объем инвестиций, привлеченных в туристическую отрасль, вырос более чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2024-го, отметил спикер.