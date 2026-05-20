Нацбанк Беларуси рассматривает уровень ставки рефинансирования

«Тенденции, которые наблюдаются в экономике и денежно-кредитной сфере в последнее время, характеризуются достаточно устойчивой положительной динамикой, создающей предпосылки для уточнения нашей политики, в первую очередь монетарной политики», — отметил он на заседании.
По словам Головченко, макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд, продолжается замедление инфляционных процессов, которое началось еще со второй половины 2025 года.
«В апреле текущего года инфляция в годовом выражении составила 5,4%, снизившись достаточно существенно от уровня прошлого года. На положительную траекторию вышел валовый внутренний продукт, улучшаются показатели внешней торговли, обеспечивается устойчивая ситуация на внутреннем валютном рынке, сохраняется высокая сберегательная активность населения», — отметил глава Нацбанка.
Так, по итогам апреля текущего года годовой прирост срочных рублевых депозитов населения составил 40,5%, что превышает рост прошлого года, который также характеризовался высокой сберегательной активностью.
Кроме того, осуществляется необходимая кредитная поддержка банками экономики, растет инвестиционное финансирование.
«В этих условиях вполне логично рассмотреть вопросы соответствия параметров монетарной политики складывающимся тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере. Поэтому сегодня на заседании правления выносится вопрос об уровне ставки рефинансирования Нацбанка и ставок по операциям поддержки ликвидности банков», — сказал Головченко.