Две новые камеры будут следить за автомобилистами в Воронеже

Две новые камеры для фиксации нарушений ПДД могут появиться в Левобережном районе Воронежа. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности во вторник, 19 мая.
Системы слежения планируют установить у дома № 47 на улице Волгоградской, а также у дома № 58/20 на улице Ростовской. Такое решение приняли по результатам анализа аварийности за 2025 год на автомобильных дорогах.
Специалистам предстоит проверить техническую возможность применения технических средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД на указанных участках.