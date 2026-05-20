Николай Уткин: «Норникель» вкладывает миллиардные инвестиции в подготовку к 400-летию Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2028-м году Красноярску исполняется 400 лет со дня основания. Указом Президента России Владимира Путина событию присвоен статус федерального уровня.
Вчера в краевом центре заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак провел выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия Красноярска.
Вместе с Губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти он оценил ход работ на инфраструктурных объектах краевой столицы, включенных в план подготовки к юбилейной дате.
Как подчеркнул Михаил Котюков: «В рамках подготовки 400-летия по 20 мероприятиям на общую сумму более 18 млрд рублей работы мы уже завершили. Красноярцы видят первые итоги реализации программы подготовки города к юбилею: национальный центр “Россия”, Мемориал Победы, современные школы, обновление исторического центра, экологичный транспорт, новые дороги — развитие идет по всем направлениям и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уверен, что все задачи, которые стоят перед городом и краем, мы выполним».
На заседании оргкомитета в национальном центре «Россия» присутствовали представители крупных госкопораций. Компании берут на себя ремонт и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, строительство гостиничных комплексов, спортивных центров, парков и скверов, благоустройство общественных пространств. Заключено более 11 соглашений на сумму более 14 млрд рублей.
Свой вклад в юбилей краевой столицы вносит и компания «Норникель».
Как рассказал, первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин, компания направляет значительные средства в развитие стратегического объекта в исторической части Красноярска, который усилит культурный облик Красноярска, подчеркнет его уникальность и самобытность.
По словам Уткина, в настоящее время уже подписано соглашение между компанией и правительством Красноярского края, в котором отражены финансовый вклад «Норникеля» в подготовку к юбилею города, обновлению зданий, сооружений, развитию городской среды.
«Кроме этого сама компания “Норникель” расширяет границы своего присутствия, инвестируя не только в Норильск, но и по Красноярску. Во-первых, это наше любимое место — Фанпарк “Бобровый лог”, который получил второе развитие, где будет не только благоустраиваться территория, обновляться трассы и инфраструктура, но и появятся новые инфраструктурные объекты, — рассказал Николай Уткин. — В планах у компании создать обновлённое единое офисное пространство. Мы приобрели рядом с офисом в Красноярске стоящее здание под наши проекты. “Норникель” планирует сделать в центре города настоящий кусочек Арктики. Это будет общественное пространство для отдыха, прогулок и общения. Все это мы все делаем к 400-летию Красноярска».
Также обновления коснутся здания Енисейского речного пароходства. Это и изменение облика самого ЕРП, благоустройство набережной. Высотное здание Енисейского речного пароходства ждет новая архитектурная подсветка.
При этом Николай Уткин подчеркнул, что миллиарды рублей дополнительных инвестиций в столицу Красноярского края не повлияют на запланированные вложения в развитие других городов присутствия компании — Норильск, Мурманскую область и Забайкальский край.