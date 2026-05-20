Жалобы, нарушения и стресс: работу водителей автобусов назвали одной из самых тяжелых в Алматы

Как власти Алматы решают проблемы общественного транспорта
Глава управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта города, Ержан Диханбаев, подробно рассказал о том, как власти пытаются решить поступающие претензии.
Что происходит с ценами на проезд?
По словам Диханбаева, вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте сейчас не рассматривается. Вместо этого решено сосредоточиться на повышении качества перевозок и дисциплины среди перевозчиков.
Усиление контроля
Для усиления контроля была создана контрольно-линейная служба. Ее сотрудники проверяют санитарное и техническое состояние автобусов, соблюдение графиков движения, а также фиксируют нарушения со стороны водителей — курение, использование телефона за рулем, грубое обращение с пассажирами и игнорирование остановок.
Результаты проверок
Руководитель службы контрольно-линейного мониторинга ТОО «ЦОДД Алматы», Азат Тлеубаев, рассказал, что проверки проводятся ежедневно как на линии, так и в автобусных парках. С начала пилотного проекта было выявлено уже 989 нарушений, среди которых:
Использование мобильных телефонов за рулем.
Незаезд на остановки.
Прием наличных без выдачи билетов.
Нарушения правил обслуживания пассажиров.
Контроль за водительским составом
О контроле за водительским составом рассказал и заместитель генерального директора по эксплуатации ТОО «Алматыэлектротранс», Асхат Абишев. По его словам, водителей ежедневно проверяют с помощью видеомониторинга и специальных систем контроля сонливости.
«Еженедельно около 70 водителей проходят дисциплинарный совет. В зависимости от нарушения применяются меры — от замечания до строгого выговора и лишения премий», — Асхат Абишев.
Проблемы и вызовы
Ержан Диханбаев признал, что жалоб на водителей действительно много, но подчеркнул, что работа водителей автобусов остается одной из самых сложных в городе.
«Водители работают с раннего утра до позднего вечера, управляя большими автобусами в плотном городском потоке. Это тяжелая работа, к тому же они ежедневно взаимодействуют с большим количеством людей. Со стороны пассажиров тоже нередко бывают провокации и грубое отношение», — Ержан Диханбаев.
Новые автобусные полосы
