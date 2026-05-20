Обследования и ремонты серьезно снизили повреждаемость теплосетей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Директор по тепловым сетям СГК Антон Баев представил итоги отопительного сезона на большой пресс-конференции. Зимний период, несмотря на крепкие январские морозы, прошел спокойно — потребители городов Сибири стабильно получали тепло. Это стало итогом масштабной программы модернизации и обновления теплосетей.
За последние 5 лет СГК обновила в городах Сибири, где отвечает за теплоснабжение, более 1 026 км трубопроводов. Отдельно Антон Баев подчеркнул роль гидравлических испытаний в повышении надежности теплоснабжения. Своевременное обследование и проверка на прочность теплосетей летом позволили в среднем сократить повреждаемость теплосетей в городах ответственности СГК на 10%.
Масштабная программа обновления сетей позволила качественно повысить уровень надежности теплоснабжения и в Красноярске. С 2020 года СГК обновила в краевом центре свыше 300 километров коммуникаций. Большая работа выполнена по ремонту и реконструкции магистральных тепловых сетей. В годовом измерении все это позволило снизить повреждаемость трубопроводов почти на треть. Отдельным направлением повышения качества теплоснабжения стала внутритрубная диагностика тепловых сетей. В прошлом году в Красноярске таким образом обследовали несколько труднодоступных участков.
Все эти работы позволили не только обеспечить теплом жителей Красноярска, но и продолжить работу по улучшению качества воздуха — закрыть 37 малоэффективных котельных. С учётом модернизации Красноярской ТЭЦ-1 это позволило сократить выбросы в Красноярске на 8 700 тонн в год. В этом году в Красноярске планируется заменить свыше 55 км коммуникаций на 90 участках, в том числе в центре на улице Диктатуры Пролетариата, где идет замена труб возрастом 37 лет.
Итогом системной работы по модернизации теплоснабжения Канска, реализуемой СГК также с 2020 года, стало снижение износа трубопроводов с 80% до 38%. В общей сложности в городе уже построено и реконструировано 50 км тепловых сетей, повреждаемость теплосетей снижена почти вдвое. Благодаря обновлению системы теплоснабжения в городе закрыты 11 старых котельных. В итоге выбросы вредных веществ сократились на 1 500 тонн в год. В этом году специалисты Канской теплосети отремонтируют и реконструируют почти 7 км трубопроводов на 57 участках. В том числе планируется завершение знакового обновления участка на улице 30 лет ВЛКСМ. Прокладка обновленного отрезка трубопровода длиной 707 метров в этой части города уже позволила повысить надёжность теплоснабжения более 40 многоквартирных жилых домов.
В Назарово в этом году к обновлению планируется 2,5 км теплосетей. Летние ремонтные работы развернутся в районе Городского суда, а также в районе улицы Карла Маркса, 44. Необходимость полной замены труб здесь была установлена в прошлом году в ходе обследования теплосетей города с помощью специальных роботов.
Олег Бубновский, генеральный директор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь): «Обеспечивать теплом полтора миллиона человек, школы, больницы, промышленные объекты — огромная ответственность. Поэтому мы уделяем первостепенное внимание обновлению и надёжности теплосетей. Мы наращиваем ремонтные программы и расширяем диагностику с помощью современных технологий. Наша цель — в любой отопительный сезон обеспечить потребителям стабильное тепло и комфорт, независимо от погоды».