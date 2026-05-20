Обследования и ремонты серьезно снизили повреждаемость теплосетей в Красноярском крае

Итогом системной работы по модернизации теплоснабжения Канска, реализуемой СГК также с 2020 года, стало снижение износа трубопроводов с 80% до 38%. В общей сложности в городе уже построено и реконструировано 50 км тепловых сетей, повреждаемость теплосетей снижена почти вдвое. Благодаря обновлению системы теплоснабжения в городе закрыты 11 старых котельных. В итоге выбросы вредных веществ сократились на 1 500 тонн в год. В этом году специалисты Канской теплосети отремонтируют и реконструируют почти 7 км трубопроводов на 57 участках. В том числе планируется завершение знакового обновления участка на улице 30 лет ВЛКСМ. Прокладка обновленного отрезка трубопровода длиной 707 метров в этой части города уже позволила повысить надёжность теплоснабжения более 40 многоквартирных жилых домов.