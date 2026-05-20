Налоги, дорогие кредиты и дефицит кадров: что сегодня беспокоит бизнес Казахстана

Фактически мониторинг показывает, что кредиты сейчас волнуют бизнес меньше, чем налоги, рынок сбыта и кадровый дефицит. Действительно, оценки условий кредитования в начале года немного улучшились, однако ставки по-прежнему остаются высокими. Средняя ставка по кредитам в тенге составила 17,7%. При этом сами предприятия считают приемлемой ставку лишь на уровне 8,1%. Большинство компаний берут кредиты не на развитие, а на текущую деятельность. Для финансирования оборотных средств займы использовали 82,1% предприятий. На покупку основных средств кредиты направляли только 9,8% компаний. При этом более половины бизнеса вообще не имеют долговой нагрузки. По данным Нацбанка, 50,7% предприятий сообщили об отсутствии долгов.