В Норильске прошла презентация концепции благоустройства парка в Талнахе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда Агентства развития Норильска (АРН) презентовала концепцию благоустройства парка в Талнахе.
В ОКЦ «Башня» пришли неравнодушные жители города, представители местных школ, депутаты городского собрания, сотрудники городской администрации и территориального управления Талнаха.
Разработкой концепции занимались специалисты архитектурного бюро Arch Group во главе с Алексеем Горяиновым — членом Союза архитекторов России и профессором Международной академии архитектуры.
Бюро специализируется на общественных пространствах для северных территорий, и в этой работе архитекторы сделали акцент на коде места — глубинной связи Талнаха с геологией, добычей руды и природой тундры.
Эту связь раскрыли через архитектуру и художественные решения.
По замыслу проектировщиков, амфитеатр повторит ступенчатую структуру карьера «Медвежий ручей», а арт-объекты соединят образы берез и кернов — образцов породы, по которым геологи читают землю.
На стекле теплого павильона и беседок разместятся архивные снимки Талнаха и Норильска с историческими надписями — так возникнет пространство с атмосферой памяти и преемственности. Детские площадки отразят индустриальную тему: шахтные копры и буровые установки превратятся в игровые элементы. На экотропах появятся скульптуры северных ягод и стенды о флоре и фауне — напоминание о хрупкости арктической экосистемы. Рисунок мощения будет отсылать к геологическим картам и схемам месторождений.
При этом парк задуман так, чтобы решать и повседневные задачи. Проектом предусмотрен непрерывный безбарьерный маршрут по периметру и кольцевой маршрут в природной зоне. Через парк можно будет удобно пройти от гимназии и новой поликлиники до храма и жилых кварталов. Существующую трубу в нижней части накроют деревянным настилом — получится часть пешеходного променада. Территория вместит все для активного отдыха, камерных прогулок и масштабных мероприятий: здесь расположатся Аллея памяти, арт-объекты, беговая дорожка, спортивные площадки, а зимой — каток и лыжная трасса.
Реакция гостей мероприятия была разной. Визуальный язык и смыслы приняли тепло, а перспектива стройки в суровом климате вызвала обоснованные сомнения: выдержит ли парк снеговые и ветровые нагрузки, как поведет себя сложный рельеф.
«Если люди говорят о проблемах — это хорошо. В диалоге рождается истина, которая пойдет всем на благо. Мы слышим жителей и благодарим их за активность», — говорит Елена Тюрина, руководитель проекта, проектный менеджер АРН.
В Агентстве развития Норильска подчеркнули, что концепция — это ориентир. При разработке проектно-сметной документации проект разделят на этапы реализации, и все проблемные точки учтут: обойдут подтапливаемые участки, скорректируют расположение объектов с учетом снеговетровых нагрузок.
Ярким и эмоциональным моментом встречи стала инициатива представителей школ. Учитель физкультуры гимназии № 48 Виталий Староста предложил, чтобы старшеклассники помогали с расчисткой от снега дорожек, прилегающих к их учебному учреждению. Идею сразу поддержала учитель русского языка и литературы школы № 20 Александра Енина — их ученики тоже могли бы включиться в работу со своей стороны.
«Как житель Талнаха, я вдохновлена концепцией парка, так как это любимое место для прогулок нашей семьи, а как представитель АРН вижу в ней большие перспективы. Вместе с такими инициативами от неравнодушных жителей и поддержкой администрации у нас получится пространство, где хочется жить, работать и мечтать», — полагает Елена Тюрина.
Вокруг парка уже формируется неравнодушное сообщество, о территории заботятся местные власти, и команда АРН намерена поддерживать локацию уже сегодня. Так, в прошлом году администрация Талнаха благоустроила Аллею памяти, в этом — организует площадку для собак, а агентство летом проведет здесь семейный праздник ко Дню семьи, любви и верности. Таким образом, в парке будет укрепляться культура бережного отношения к общественным пространствам и природе.
В 2027 году, после завершения разработки документации, агентство планирует предложить заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Что касается новых встреч с жителями, в АРН ориентируются на запрос горожан: если интерес сохранится, осенью возможна еще одна презентация — уже с предметным разговором о первом этапе строительства.