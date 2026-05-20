Организации Хабаровского края выделили студентам более 70 целевых мест

Абитуриенты могут подать встречные заявки на портале «Работа России».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае организации разместили уже более 70 предложений о заключении договора на целевое обучение. Будущие абитуриенты могут подать встречные заявки, получив не только бесплатное обучение по выбранной профессии, но и работодателя, который зачислит их в штат сразу после получения диплома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Программа целевого обучения рассчитана не только на высшие учебные учреждения, но и на колледжи и техникумы. Как отметила директор Кадрового центра Хабаровского края Елена Даниленко, выпускникам уже пора задуматься об обозримом будущем.

— Учебный год заканчивается, пора думать о дальнейшей учебе в вузе или колледже. Возможности портала «Работа России» постоянно расширяются, и теперь там есть целевое обучение — как раз 70 таких предложений работодатели региона уже разместили, и они будут пополняться, — рассказала Елена Даниленко.

Директор краевого Кадрового центра добавила: предложения о целевом обучении преимущественно разместили компании следующих направлений: образование, здравоохранение, металлургия и авиация.

— Целевое обучение — это инструмент, который позволяет работодателю подготовить специалиста именно под свои задачи, а студенту колледжа или вуза — учиться бесплатно и получить гарантированное рабочее место, — подчеркнула директор центра.

Напомним, что уровень безработицы в Хабаровском крае достиг исторического минимума и составил 1,3% от общего числа экономически активного населения. Об этом в апреле заявил губернатор Дмитрий Демешин в рамках ежегодного отчета перед краевой Закдумой. Он подчеркнул, что занятость людей и подготовка трудовых ресурсов — один из ключевых приоритетов правительства региона.