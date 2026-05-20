Интернет-торговля в Нижегородской области выросла почти на 19% за два года

По количеству игроков рынка регион занял двенадцатое место в России.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородская область заметно прибавила в сфере онлайн-торговли за последние два года. С марта 2024-го по март 2026-го число участников рынка увеличилось с 7094 до 8436, а рост составил почти 19%. Такие данные приводятся в исследовании Контур. Фокуса и RWB.

За этот период в отрасли появилось 5406 новых игроков, тогда как прекратили деятельность 4055. При этом подавляющее большинство бизнеса держится на индивидуальных предпринимателях: их доля на март 2026 года достигла 92,91% (7838 участников). Юридические лица занимают оставшиеся 7,09% (598 участников), и за два года их расклад практически не изменился. Одновременно с этим число местных продавцов на одной из крупных платформ подскочило на 36%.

В общероссийском рейтинге наш регион находиться на двенадцатом месте. Впереди стоят Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. Однако по темпам роста Нижегородская область обгоняет даже столицу. Эксперты объясняют это удачным расположением города, его логистическими возможностями и высокой предпринимательской активностью: местный бизнес охотно осваивает маркетплейсы и делает ставку именно на онлайн-каналы продаж.