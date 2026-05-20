ФНС требует признать банкротом казанскую «Яратам Косметику» из-за долга

Федеральная налоговая служба требует признать банкротом ООО «Яратам Косметика» из-за долга в четыре миллиона рублей. Основательница бренда Рита Хабирова, дисквалифицированная как директор из-за долгов по зарплате, начинала с домашнего крема и поставляет продукцию в Эмираты.
Компания зарегистрирована в 2024 году, но уже имеет долг перед налоговой в 3,85 миллиона рублей и убытки. В 2025 году выручка составила 66,8 миллиона рублей, а чистый убыток — 6,8 миллиона. Обязательства превышают активы.
Прокуратура выявила задолженность по зарплате перед сотрудниками, что привело к дисквалификации Хабировой на год. Ранее долг был погашен после вмешательства надзорных органов.
Хабирова развивает свои бренды через ИП, продавая косметику на маркетплейсах. Товарные знаки зарегистрированы на нее как на физическое лицо. В Казани также работает ее спа-салон.
Женщина начинала с домашнего крема, взяла кредит и продала квартиру. Она заявляла о планах стать крупным брендом, сравнимым с Chanel или Estée Lauder. Однако бизнес столкнулся с финансовыми трудностями. Компания задолжала футбольному клубу «Рубин» 450 тысяч рублей за рекламу. Суд обязал выплатить еще 62,5 тысячи рублей неустойки.
Хабирова подтвердила, что вопрос о банкротстве решается, но не подтвердила приостановку производства, сообщает Kazanfirst.