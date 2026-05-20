ФНС требует признать банкротом казанскую «Яратам Косметику» из-за долга

Женщина начинала с домашнего крема, взяла кредит и продала квартиру. Она заявляла о планах стать крупным брендом, сравнимым с Chanel или Estée Lauder. Однако бизнес столкнулся с финансовыми трудностями. Компания задолжала футбольному клубу «Рубин» 450 тысяч рублей за рекламу. Суд обязал выплатить еще 62,5 тысячи рублей неустойки.