Тенге снова начал снижаться к доллару: аналитики озвучили прогноз на среду

Курс казахстанского тенге на торгах Казахстанской фондовой биржи KASE вновь изменил направление и перешел к ослаблению по отношению к доллару США, передает DKNews.kz.
По итогам торгов вторника американская валюта закрепилась на уровне 472,09 тенге.
Нефть Brent продолжает расти.
На мировом рынке нефти котировки Brent продолжили умеренный рост.
Стоимость барреля достигла 106,86 доллара.
При этом участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, которая остается одним из ключевых факторов для сырьевых площадок.
Аналитики отмечают, что пока рынок находится в режиме ожидания, а отношение инвесторов к рисковым активам остается сдержанным.
Что происходит с тенге на KASE.
Эксперты считают, что текущие колебания курса на KASE в большей степени носят технический характер.
Это касается прежде всего валютных пар:
тенге — доллар тенге — евро.
Серьезных фундаментальных изменений на внутреннем валютном рынке пока не наблюдается.
Какие курсы ожидают на среду.
По оценкам аналитиков, в среду валютный рынок может сохраниться в следующих диапазонах:
доллар США — 465−475 тенге евро — 545−555 тенге российский рубль — 6,55−6,70 тенге китайский юань — 69−70 тенге.
Почему рынок внимательно следит за нефтью.
Для тенге динамика нефтяных котировок остается одним из ключевых факторов, поскольку экономика Казахстана во многом зависит от экспорта сырья.
Рост стоимости нефти традиционно поддерживает национальную валюту, однако влияние внешних геополитических рисков и глобального отношения инвесторов к риску продолжает сохраняться.