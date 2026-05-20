Нацбанк заявил о снижении ставки рефинансирования до 9,25% в Беларуси. Подробности сообщил председатель правления Национального банка Роман Головченко. Информация размещена в официальном телеграм-канале финансового учреждения.
По словам Романа Головченко, правлением Нацбанка 20 мая 2026 года было принято решение о снижении ставки рефинансирования, а также по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов.
— С 1 июня 2026 года они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно, — уточнил глава Нацбанка Беларуси.
