120 седанов Lada Aura будут возить гостей на ПМЭФ-2026

Главными экспонатами стенда станут три автомобиля. Это раритетная «копейка» 1970 года, новейший кроссовер Lada Azimut, чье производство начнется в третьем квартале 2026 года, и легендарная Niva Legend с серьезными техническими и эргономическими улучшениями. Подробности об обновленной Niva Legend раскроют в первый день форума — 3 июня.