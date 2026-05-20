Зарубежные СМИ оценили первые снимки двухместного прототипа Су-57

В России опубликованы официальные снимки первого тренировочного полета двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Согласно ОАК, полетом руководил Сергей Богдан, главный летчик-испытатель ОКБ «Сухой». Полет прошел по плану в соответствии с параметрами полетного задания.

Тренировочный полет нового российского самолета вызвал живой интерес у зарубежных СМИ.

Американский портал The War Zone отмечает удлиненный фонарь кабины с крутым подъемом для второго члена экипажа позади пилота. Как полагают эксперты, так «Сухой» пытается превратить Су-57 в командно-диспетчерскую платформу для работы в рамках будущей концепции совместной работы пилотируемых и беспилотных средств.

По мнению портала, появление у России двухместного стелс-истребителя, несмотря на санкции и предыдущий скептицизм Запада, позволяет ей войти в «элитарный клуб».

Сейчас только у Китая есть варианта подобного двухместного истребителя — Chengdu J-20S. Портал констатирует, что амбиции России в сфере истребителей существенно возросли.

Специализированное издание Defence Blog со ссылкой на экспертов пишет, что бортовой номер 055 Blue свидетельствует о том, что Россия создала двухместный истребитель на основе одного из прототипов планера T-50-5Р, отказавшись от разработки новой конструкции с нуля.

Первый полет двухместного Су-57 подтверждает, что программа, которую Россия долго рекламировала потенциальным заказчикам, в том числе Индии, которая отказалась от нее, теперь может похвастаться летающим самолетом.

Международный новостной сайт The EurAsian Times сообщает, что Россия только что «неофициально» представила второй в мире двухместный истребитель-невидимку пятого поколения (после китайского J-20). Издание напоминает, что в 2023 году ОАК запатентовала «многофункциональный двухместный малозаметный тактический самолет», или двухместный вариант Су-57. Предполагалось, что он будет выпускаться в трех вариантах: учебно-боевом, ударном — с оператором, ответственным за применение оружия, и — впервые в мире — в качестве командира группы тяжелых беспилотников.

На новом логотипе в хвостовой части испытанного в мае самолета изображен Су-57 рядом с тяжелым ударным беспилотником С-70 «Охотник». Это дает отсылку на предполагаемую роль нового самолета: он будет действовать в команде с беспилотниками-ведомыми.

Специализированный портал The Aviationist отмечает сходство нового самолета с Су-30 и одноместным Су-57, но указывает на разницу в высоте сидений в тандемной кабине нового самолете. Это, по мнению издания, обеспечивает больший обзор для пилота на заднем сиденье. Авторы статьи также указывают на необходимость «внутренних изменений», например перемещение систем, чтобы освободить место для второго члена экипажа.

The Aviationist обращает внимание на российский патент от 2023 года.

Согласно патенту, разрабатываемый самолет предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных, надводных и наземных целей на сверхзвуковых и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также может выступать в качестве бортового командного пункта для сетевых операций смешанных групп воздушных судов. Издание предполагает, что речь идет именно о двухместном Су-57.

Согласно международному онлайн-изданию Air Data News, появление в России первого двухместного истребителя подчеркивает интерес в мире к концепции скоординированного взаимодействия пилотируемых (экипажных) и беспилотных аппаратов для выполнения общей миссии (CUC-T). Второй член экипажа сможет управлять дронами, датчиками и координировать удары, в то время как пилот будет сосредоточен на управлении истребителем и тактических задачах.

Издание отмечает, что у современных стелс-истребителей редко появляются двухместные версии.

Как предполагает Air Data News, помимо выполнения учебных задач, двухместный Су-57 может стать преемником двухместных истребителей Су-30, которые до сих пор широко используются для нанесения дальних ударов и выполнения задач ПВО.