Правительство ДНР продолжает работать над улучшением инвестиционного климата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Правительство направило на рассмотрение парламентариям законопроект о строительстве жилья — многоквартирных домов, таунхаусов и частных домов.
Предлагается установить чёткие критерии для масштабных инвестпроектов. Чтобы землю под застройку получали только надёжные, финансово устойчивые компании — те, кто действительно способен построить, а не просто получить участок.
При этом используется дифференцированный подход: чем масштабнее проект, тем больше земельный участок (до 5 га, от 5 до 20 га и более 20 га). При этом инвестор берёт на себя обязательства по объёму вложений и срокам — до 10 лет с возможностью продления. Земельные участки будут предоставляться без торгов — но только при соблюдении всех условий.
Это нужно чтобы привлечь в ДНР добросовестных застройщиков, ускорить восстановление региона и, главное, защитить людей, которые вкладывают деньги в долевое строительство.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
16+