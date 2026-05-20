Финансовый аналитик Беляев: снижение доллара ниже 70 рублей не оказывает влияния на цены в стране

Динамика цен в РФ в настоящее время не реагирует на курс по разным причинам.

Несмотря на значительное укрепление национальной валюты, снижения цен в РФ ждать не стоит. Об этом в интервью aif.ru рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

20 мая курс доллара сократился до уровня 69,92 рубля впервые с декабря 2023 года, а всего с начала 2026 года рубль укрепился на 12% к доллару. Несмотря на это, специалист не видит серьезных причин для снижения цен на товары.

«Цены на современном рынке диктуют продавцы. Продавцы заинтересованы в повышении прибыли или в удержании прибыли на высоком уровне. В теории укрепление национальной валюты означает удешевление импортных товаров, которые попадают на наш рынок, и продажу их по более низким ценам. Однако продавцы не заинтересованы в том, чтобы цены снижать», — подчеркнул Беляев.

На сезонные продукты питания (огурцы и помидоры) цены могут снизиться, но незначительно. Причем это должна фиксировать ФАС, чтобы не давать монополистам увеличивать стоимость овощей в летний период.

Электроника падает в цене сейчас не из-за доллара, а из-за выхода на рынок новых моделей — магазины снижают цены на предыдущие версии техники, чтобы быстрее реализовать товарные остатки.