В трех районах Крыма у крупного рогатого скота обнаружили бруцеллез и лейкоз

Бруцеллез и лейкоз нашли у крупного рогатого скота в трех районах Крыма. Больные животные выявлены в Белогорском, Джанкойском и Кировском районах. Об этом сообщили в Госкомитете ветеринарии республики.
Весной в Кировском районе Крыма ветеринары нашли двух коров с лейкозом. В Джанкойском районе выявили восемь случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота. За пределами населенных пунктов Белогорского района обнаружили 15 коров с бруцеллезом и восемь с лейкозом.
Для устранения и предотвращения распространения опасных болезней принято решение о реализации комплекса мер.
