Опыт Горьковского автозавода по цифровизации масштабируют на всю Россию

Внедрение решений уже приносит ощутимые результаты: к единой цифровой системе на ГАЗе подключены сборочные конвейеры и 188 станков, что позволило повысить эффективность загрузки оборудования на 15% и получить экономический эффект в 110 млн рублей в год. Проект был реализован с привлечением грантов от Российского фонда развития информационных технологий в рамках деятельности индустриального центра компетенций «Автомобилестроение».