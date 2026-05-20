NYT: война с Ираном выявила слабости американского ВПК

Издание подчеркивает, что война с Ираном и темпы расходования боеприпасов выявили «глубокие недостатки» в военно-промышленном комплексе и системах закупок оружия в США. К тому же, за исключением беспилотника LUCAS (американской копии иранского беспилотника Shahed), CША бросили на войну с Ираном «старую» технику — самолеты F−35, ракеты Tomahawk и системы Patriot.
По данным NYT, США за время военных действий на Ближнем Востоке израсходовали более 1200 ракет-перехватчиков Patriot. На создание каждой из таких ракет уходит до 36 месяцев и 4 млн долларов. Некоторые из этих ракет США использовали, чтобы сбить беспилотники стоимостью 35 тыс. долларов, которые Иран может запускать минимум по 200 в месяц.
Кроме того, NYT отмечает, что Пентагон — «привередливый» клиент, который закупает оружие у традиционных поставщиков небольшими партиями и никогда не достигает эффекта масштаба. А когда начинается война, «быстрого решения» проблемы увеличения производства не существует.
Бывший министр обороны США Роберт Гейтс указал на опыт Украины, которая в этом году, как утверждает NYT, планирует произвести 7 млн беспилотников. Он призывает оперативно нарастить в США производство простых современных систем и сосредоточиться на инновационных недорогих решениях.
Министр обороны Пит Хегсет требует выделить на модернизацию 1,5 трлн долларов — крупнейший военный бюджет в современной истории США. Глава Пентагона уже раскритиковал крупных оборонных подрядчиков и бюрократов из собственного ведомства.
Если его усилия не приведут к первой реальной модернизации за последнее поколение, США могут «упустить момент», заключает NYT.