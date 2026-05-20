Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: война с Ираном выявила слабости американского ВПК

В США начали осознавать, что долгое время зацикливались на оружии, производство которого занимает несколько месяцев или лет и обходится чрезмерно дорого, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание подчеркивает, что война с Ираном и темпы расходования боеприпасов выявили «глубокие недостатки» в военно-промышленном комплексе и системах закупок оружия в США. К тому же, за исключением беспилотника LUCAS (американской копии иранского беспилотника Shahed), CША бросили на войну с Ираном «старую» технику — самолеты F−35, ракеты Tomahawk и системы Patriot.

По данным NYT, США за время военных действий на Ближнем Востоке израсходовали более 1200 ракет-перехватчиков Patriot. На создание каждой из таких ракет уходит до 36 месяцев и 4 млн долларов. Некоторые из этих ракет США использовали, чтобы сбить беспилотники стоимостью 35 тыс. долларов, которые Иран может запускать минимум по 200 в месяц.

Кроме того, NYT отмечает, что Пентагон — «привередливый» клиент, который закупает оружие у традиционных поставщиков небольшими партиями и никогда не достигает эффекта масштаба. А когда начинается война, «быстрого решения» проблемы увеличения производства не существует.

В администрации Дональда Трампа нехватка ракет-перехватчиков и проблемы с темпами производства вызвали опасения, что противники США осмелеют, а союзники усомнятся в том, что США смогут эффективно защитить их.

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс указал на опыт Украины, которая в этом году, как утверждает NYT, планирует произвести 7 млн беспилотников. Он призывает оперативно нарастить в США производство простых современных систем и сосредоточиться на инновационных недорогих решениях.

Министр обороны Пит Хегсет требует выделить на модернизацию 1,5 трлн долларов — крупнейший военный бюджет в современной истории США. Глава Пентагона уже раскритиковал крупных оборонных подрядчиков и бюрократов из собственного ведомства.

Он пообещал отдать предпочтение коммерческим технологиям, привлечь множество новых поставщиков и потребовать от существующих подрядчиков нарастить производственные мощности боеприпасов в три-четыре раза.

Если его усилия не приведут к первой реальной модернизации за последнее поколение, США могут «упустить момент», заключает NYT.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше