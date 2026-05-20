NYT: война с Ираном выявила слабости американского ВПК

По данным NYT, США за время военных действий на Ближнем Востоке израсходовали более 1200 ракет-перехватчиков Patriot. На создание каждой из таких ракет уходит до 36 месяцев и 4 млн долларов. Некоторые из этих ракет США использовали, чтобы сбить беспилотники стоимостью 35 тыс. долларов, которые Иран может запускать минимум по 200 в месяц.