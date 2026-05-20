Компания из Саудовской Аравии построит завод за 2 млрд рублей в Дзержинске

Компания Innovative Facade Solutions из Саудовской Аравии намерена локализовать в Дзержинске производство светопрозрачных конструкций. Инвестиции в проект оцениваются в 1,96 миллиарда рублей, а разместить будущий завод планируется на территории особой экономической зоны «Кулибин». Информация опубликована на региональном инвестиционном портале.
Предприятие будет работать по полному циклу: от изготовления и сборки до остекления, тестирования и отгрузки готовой продукции. Для строительства потребуется участок площадью три гектара, а сам комплекс займет 12 тысяч квадратных метров. Проект обещают реализовать за три года, он позволит создать 230 рабочих мест.
