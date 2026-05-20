Суд обязал Челябинскую область вернуть 59,6 млн руб., выделенных на туризм

Арбитражный суд Челябинской области отказал региональному правительству в удовлетворении иска о признании недействительным требования вернуть в федеральный бюджет почти 59,6 млн рублей. Деньги ранее были выделены на поддержку туристического инвестиционного проекта, сообщили в пресс‑службе суда.
В 2023—2024 годах автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области», подведомственная областным властям, получила субсидию в размере 59,65 млн рублей. Цель финансирования — реализация инвестиционного проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения для туристов. Такие объекты помогают быстро наращивать номерной фонд без масштабного строительства.
Однако 31 июля 2025 года региональное управление Федерального казначейства выдало представление с требованием принять меры к возврату субсидии в федеральный бюджет. Причины такого решения официально не раскрываются, но обычно подобные требования связаны с невыполнением условий предоставления субсидии, нарушением сроков реализации проекта, нецелевым использованием средств, отсутствием отчётности или ошибками в ней.
Правительство Челябинской области не согласилось с требованием и обратилось в арбитражный суд, попросив признать соответствующий пункт представления недействительным. Разбирательство началось в сентябре 2025 года.
20 мая 2026 года суд вынес решение — в удовлетворении иска отказано. Это означает, что региональным властям придётся вернуть выделенные средства в федеральный бюджет.