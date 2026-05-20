Петербург потратит более 7 миллионов рублей на губернаторский банкет во время ПМЮФ

Власти Санкт-Петербурга готовы выделить более 7 миллионов рублей на организацию губернаторского приема в рамках Петербургского международного юридического форума. Как сообщает «ФедералПресс», комитет по культуре города объявил аукцион на проведение масштабного мероприятия от имени губернатора Северной столицы.
Согласно опубликованному техническому заданию госзакупки, подрядчику предстоит организовать фуршет минимум для 1700 гостей. На каждого участника предусмотрено не менее 386 граммов еды и не менее 200 миллилитров безалкогольных напитков.
— Исполнитель оказывает услуги по организации питания участников мероприятия согласно утвержденному меню в формате фуршет на не менее 1 700 человек, — говорится в документации закупки.
Сам банкет планируют провести на огороженной площадке недалеко от станции метро — расстояние до подземки не должно превышать одного километра. На территории оборудуют входную группу, сцену, гримерки для артистов, а также зоны с коктейльными, барными и фуршетными столами.
Кроме питания, в стоимость контракта включены световое и звуковое оборудование, музыкальное и видеосопровождение, декоративное оформление пространства, изготовление рекламных материалов и работа режиссерско-постановочной группы. Также подрядчик должен обеспечить питание не только гостей, но и артистов, технического персонала и творческой команды.
Продолжительность мероприятия составит не менее четырех часов, включая встречу приглашенных гостей. При этом концертная программа должна длиться минимум два часа.
Отдельные требования предъявлены к артистам. Так, на сцене должен выступить оркестр под руководством Народного артиста России, имеющий статус государственного академического учреждения культуры Петербурга. Кроме того, для участников форума подготовят выступление известного российского музыкального коллектива, работающего в жанрах рок, фолк или поп, под руководством признанного деятеля культуры.