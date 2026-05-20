В Башкирии в 2026 году почти вдвое увеличилось количество ипотечных сделок

В Башкирии в период с января по апрель 2024 года почти вдвое увеличилось количество ипотечных сделок. Как сообщает Управление Росреестра по республике, за этот период зарегистрировано 28 603 ипотечные сделки, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда эта цифра составляла 22300 закрытых сделок). В статистику вошли кредиты на покупку жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке. Более 90% сделок оформлено в электронном формате.