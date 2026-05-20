Задолженность татарстанцев за ЖКУ выросла до 10,75 млрд рублей

На заседании Кабмина Татарстана подвели итоги отопительного сезона 2025−2026 годов и обсудили задачи по подготовке к следующему. Премьер-министр Алексей Песошин озвучил тревожную цифру: общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 10,75 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 3,5%.
При этом долги организаций коммунального комплекса, наоборот, снижаются. Просрочка за газ составила 196,3 миллиона рублей — на 5,3% меньше, чем год назад. А задолженность за электроэнергию сократилась в два раза и на 1 мая 2026 года опустилась до 15,4 миллиона рублей.