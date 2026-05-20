В Крыму ожидают существенный рост турпотока в этом году

«Ожидания более 10% роста курортной сферы к прошлому году. Этот прогноз основывается на количестве бронирований. Это подтвержденные данные», — сказал Константинов.
По его словам, этот рост в курортной сфере сможет «подтянуть» за собой другие направления. В частности, по словам Константинова, он подстегнет покупку недвижимости.
«Курортная сфера подстегивает покупку недвижимости на Южном берегу. А недвижимость — это те же кредиты… То есть, тут цепочка может сработать, потому что товаров на продаже в Крыму много», — добавил спикер Госсовета.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий отмечала, что Крым летом встретит больше туристов, чем в прошлом году, что подтверждает статистика бронирований.