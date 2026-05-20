Люлин: нижегородское аграрное образование сегодня — надежный фундамент для развития села

А готовят этих специалистов ведущие аграрные учебные заведения региона. На заседании комитета заслушали отчеты о том, как идет эта работа. Так, на заседании было отмечено, что Княгининский университет предоставляет студентам больше ста образовательных программ. В прошлом году на 1215 бюджетных мест здесь подали свыше 15 тысяч заявлений — конкурс составил более 12 человек на место. Все студенты инженерного института параллельно получают рабочие профессии тракториста-машиниста и водителя автомобиля. В прошлом году, ребята на университетском комбайне намолотили 4428 тонн зерна, а на технике сельхозпредприятий отработали больше 8 тысяч моточасов. Недавно университет вошел в число участников экспериментального правового режима по эксплуатации дронов, открыл свою «Летную школу» и стал межрегиональным центром подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем. Для будущих садоводов заложили настоящий плодовый сад, а для тех, кто хочет учить детей в сельской школе, запустили педагогическое направление. В двух ИТ-кубах университета ежегодно занимаются больше тысячи ребят — от 6 до 18 лет.