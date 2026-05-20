Люлин: нижегородское аграрное образование сегодня — надежный фундамент для развития села

19 мая на заседании комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий парламентарии обсудили ход подготовки специалистов для сельского хозяйства в регионе. Речь зашла о целом комплексе мер: развитии материально-технической базы, итогах приемной кампании и новых проектах по привлечению кадров на село.
Сегодня в регионе действуют системные меры поддержки кадров агропромышленного комплекса. Студенты аграрных специальностей, заключившие договор о будущем трудоустройстве, получают ежемесячную стипендию. Выпускники, которые обязуются отработать в сельском хозяйстве не менее пяти лет, имеют право на единовременное пособие: 500 тысяч рублей для специалистов с высшим образованием и 400 тысяч — со средним профессиональным. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена жилищная выплата в размере двух миллионов рублей на улучшение жилищных условий. В 2025 году такую помощь получили 30 молодых работников и специалистов.
А готовят этих специалистов ведущие аграрные учебные заведения региона. На заседании комитета заслушали отчеты о том, как идет эта работа. Так, на заседании было отмечено, что Княгининский университет предоставляет студентам больше ста образовательных программ. В прошлом году на 1215 бюджетных мест здесь подали свыше 15 тысяч заявлений — конкурс составил более 12 человек на место. Все студенты инженерного института параллельно получают рабочие профессии тракториста-машиниста и водителя автомобиля. В прошлом году, ребята на университетском комбайне намолотили 4428 тонн зерна, а на технике сельхозпредприятий отработали больше 8 тысяч моточасов. Недавно университет вошел в число участников экспериментального правового режима по эксплуатации дронов, открыл свою «Летную школу» и стал межрегиональным центром подготовки кадров в сфере беспилотных авиационных систем. Для будущих садоводов заложили настоящий плодовый сад, а для тех, кто хочет учить детей в сельской школе, запустили педагогическое направление. В двух ИТ-кубах университета ежегодно занимаются больше тысячи ребят — от 6 до 18 лет.
В свое время Ардатовский аграрный техникум, который ведет историю с 1930 года, в декабре прошлого года открыл современный трактородром площадью 3710 квадратных метров. Также в этом году на базе техникума создается агрокластер Нижегородской области, в который вошли сам техникум, Работкинский аграрный колледж и работодатель — Управляющая компания «Русское поле». Общее количество обучающихся в кластере составит более 1200 человек, а по программам «Профессионалитета» в этом году планируется принять 350 студентов, а к 2028 году их число может возрасти до 1050. Кроме того, уровень трудоустройства выпускников техникума в 2025 году достиг 94 процентов.
«Развитие сельских территорий начинается с человека, который готов здесь жить, работать, растить детей. Именно поэтому мы выстроили целостную систему: от школьного агрокласса до рабочего места на современном предприятии. Сегодня уже 144 таких класса работают в 39 округах, и это не факультатив, а реальная профориентация с углубленной химией, биологией, физикой. Ребята не боятся ехать на село, потому что видят: там ждут не просто рабочие руки, а операторов дронов, технологов пищевых производств, специалистов по цифровому сельскому хозяйству. А мы со своей стороны создаем условия: жилищные выплаты до двух миллионов рублей, субсидии предприятиям за оснащение агроклассов, строительство новых кампусов и общежитий», — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.
Что касается Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л. Я. Флорентьева, то он в этом году отмечает 95-летие. За это время подготовлено более 50 тысяч специалистов для АПК. Сегодня здесь обучаются свыше 4 тысяч студентов, 80 процентов выпускников трудоустраиваются, причем почти две трети — именно в сельском хозяйстве. Вуз живет в ногу со временем, и это признают и депутаты, и работодатели.
«Мне приятно отметить, что все четыре профильные организации работают качественно. Конечно, для решения многих проблем многое нужно сделать, по всем озвученным сегодня вопросам будем работать совместно с министерством сельского хозяйства. Нижегородская область является сегодня кузницей кадров не только для местных хозяйств, но и для других регионов», — отметил председатель комитета Игорь Тюрин.
Депутаты отметили, что регион успешно движется к цели — полностью закрыть потребность сельхозпредприятий в квалифицированных кадрах. Такой комплексный подход, объединяющий современную материально-техническую базу учебных заведений, школьные агроклассы и внедрение новых цифровых технологий в совокупности с действующими мерами поддержки молодых специалистов дают ощутимый результат. Совместно с правительством области и руководителями учебных заведений региона работа в этом направлении продолжится.