«Белавиа» пояснила корректировки в расписании полетов

Как отметили Sputnik в «Белавиа», в течение последних нескольких дней авиакомпания действительно вносит корректировки в расписание полетов.
«Необходимость обусловлена как введением продолжительных ограничений на полеты в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, так и техническими причинами. В совокупности это приводит к изменениям в расписании по “принципу домино”: задержка одного рейса отражается на последующих», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Наиболее ощутимо ситуация сказалась на чартерных рейсах Минск-Анталья-Минск и Минск-Шарм-эль-Шейх-Минск, но также были затронуты и регулярные рейсы, уточнили в «Белавиа».
Отмечается, что национальный перевозчик планирует восстановить регулярность полетов в течение 1−2 дней. В авиакомпании попросили пассажиров проверять время выполнения своих рейсов по ссылке «Табло вылета/прилета» на сайте belavia.by. Аналогичная информация также размещена на сайте Национального аэропорта Минск.
В авиакомпании обратили внимание, что технические нюансы происходят в любой сфере, в том числе и в авиации. Там отметили, что при возникновении таких ситуаций специалисты решают их в штатном режиме согласно установленным правилам и процедурам.
«При длительных задержках рейсов авиакомпания предоставляет питание в соответствии с авиационными правилами. Мы понимаем, что для людей, которые сталкиваются с ожиданием вылета, эта ситуация дискомфортна. Но она связана с необходимостью дополнительных работ и проверок — чтобы как и всегда обеспечивать пассажирам абсолютную безопасность полета», — отметили в авиакомпании.
«Белавиа» принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.