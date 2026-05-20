Изменили дизайн: в Беларуси с 1 июня 2026 года появится новая двухсотрублевка

Соответствующий документ — постановление правления Нацбанка — подписал председатель правления Роман Головченко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского финрегулятора.
«Новую банкноту покажем позже, но уже сейчас можем сказать, что изменения в дизайне есть», анонсировали новую двухсотрублевку в Нацбанке.
Выпуск купюр с новым дизайном проводится в рамках плановой работы по обновлению внешнего вида и защитных элементов у банкнот образца 2009 года. Кроме того, таким образом заменяют изношенные и поврежденные купюры на пригодные к использованию.
Новая двухсотрублевая банкнота продолжит серию купюр номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 рублей, которые были обновлены и выпущены в обращение в период с 2019 по 2022 год.