Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российский рынок остается ключевым направлением для армянского экспорта сельхозпродукции и крепкого алкоголя. Об этом он сообщил на заседании специальной рабочей группы Совбеза.
По словам Шойгу, до 98% экспортируемой Арменией сельскохозяйственной продукции поставляется именно в Россию. Он также отметил, что на российский рынок приходится 78% экспорта армянских крепких алкогольных напитков.
Секретарь Совбеза подчеркнул, что такие показатели свидетельствуют о тесных экономических связях двух стран. При этом он с иронией заметил, что высокий объем поставок крепкого алкоголя одновременно «радует и не очень».
Заявление прозвучало в ходе обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и экономического взаимодействия. Отдельное внимание на заседании уделялось торговым отношениям и сохранению устойчивых каналов поставок между странами.
Россия традиционно остается одним из крупнейших торговых партнеров Армения. Значительная часть армянского экспорта ориентирована на российский рынок благодаря действию механизмов Евразийского экономического союза, упрощенному таможенному режиму и устойчивым логистическим связям между государствами.
Читайте также: Цветочная блокада: Россия перекрыла импорт из Армении.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.