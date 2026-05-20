Шойгу: РФ экспортирует товары в Армению по ценам в три раза ниже рыночных

Шойгу заявил, что Россия занимает 36% в общем товарообороте Армении.

Источник: Комсомольская правда

Россия экспортирует в Армению ряд товаров по ценам в три раза ниже рыночных. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе заседания специальной рабочей группы.

«По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», — отметил он.

По словам Шойгу, Россия занимает 36% в общем товарообороте Армении. При этом страна занимает первое место как среди экспортеров, так и импортеров республики.

Ранее KP.RU сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил о последствиях для Армении при выходе из ЕАЭС. Депутат напомнил, что в этом случае республика может столкнуться с потерями 15−20% ВВП — не менее 5 млрд долларов в денежном эквиваленте.

