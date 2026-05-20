Шойгу: РФ экспортирует товары в Армению по ценам в три раза ниже рыночных

Россия экспортирует в Армению ряд товаров по ценам в три раза ниже рыночных. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в ходе заседания специальной рабочей группы.
«По ценам в три раза ниже рыночных из России поставляется природный газ на льготных условиях, мука, зерно, удобрения, дизельное топливо и бензин», — отметил он.
По словам Шойгу, Россия занимает 36% в общем товарообороте Армении. При этом страна занимает первое место как среди экспортеров, так и импортеров республики.
