«Свято место пусто не бывает»: Лавров высказался о немецких и китайских автомобилях

Запад совершил ошибку, когда решил уйти с российского рынка. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Пока немецкий автопром находится в глубочайшем кризисе, россияне скупают китайские автомобили, резюмировал дипломат.
«Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят, свято место пусто не бывает», — сообщил глава внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами «Шанхайской медиагруппы».
Лавров подчеркнул, что Россия и Китай успешно справляются с давлением Запада и нашли свой путь. Ранее KP.RU составил рейтинг самых покупаемых автомобилей в России. При этом китайский автопром находится на первых позициях списка.