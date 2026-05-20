«Свято место пусто не бывает»: Лавров высказался о немецких и китайских автомобилях

«Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят, свято место пусто не бывает», — сообщил глава внешнеполитического ведомства в разговоре с журналистами «Шанхайской медиагруппы».