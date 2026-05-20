Американская Coca-Cola зарегистрировала в РФ бренд «Фанта»

Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в Роспатенте бренд «Фанта», действующий до апреля 2035 года.

Источник: Комсомольская правда

Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России бренд «Фанта». Это выяснил сайт KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно данным источника, бренд был зарегистрирован в Роспатенте 19 мая. Он позволит компании производить безалкогольные фруктовые и травяные напитки, соки, нектары и воду для продажи на российском рынке. Исключительные права на товарный знак в РФ будут действовать до апреля 2035 года.

Напомним, что американская компания Coca-Cola приостановила деятельность на территории России в марте 2022 года. Позднее дистрибьютор продукции объявил о прекращении выпуска и продажи напитков бренда в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что товарный знак в России зарегистрировала американская компания Starbucks, который будет действовать до мая 2034 года. Фирма сможет производить несколько видов кофе и закусок, осуществлять розничную и интернет-продажу продуктов, напитков и других товаров.