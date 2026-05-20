«Газпром» может не выплатить дивиденты по итогам 2025 года

Компания «Газпром» может не выплатить дивиденды по итогам 2025 года. С соответствующей рекомендацией к акционерам выступил совет директоров корпорации.
«Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по итогам 2025 года дивиденды по акциям ПАО “Газпром” не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении холдинга.
Заседание должно будет пройти с дистанционным участием акционеров 26 июня. Голосование на собрании акционеров, которое пройдет во время заседания, состоится вместе с заочным голосованием.
Ранее KP.RU сообщал, что «Газпром» и «Газпром экспорт» подали новый иск к чешской фирме-оператору внутренних газопроводов NET4GAS, связанный с экономическими спорами по гражданским правоотношениям. Он был направлен в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.