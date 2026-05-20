Минэнерго оценило потери энергосистемы за зиму на фоне атак и непогоды

Дополнительным фактором давления на энергосистему страны в ОЗП 2025−26 стал рост энергопотребления, сказал Грабчак. Хотя, по его словам, по итогам всего 2025 года фиксировался нулевой прирост потребления энергии в годовом выражении (по официальным данным СО, в Единой энергосистеме России энергопотребление упало на 0,8% до 1,161 трлн кВт ч. — РБК), текущей зимой спрос увеличился год к году почти на 1%. Кроме того, в энергосистеме был установлен новый исторический максимум потребления мощности — 177,5 ГВт, что на 2,1% выше предыдущего рекорда 2023 года.