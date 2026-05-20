Минэнерго оценило потери энергосистемы за зиму на фоне атак и непогоды

Около 2 тыс. внешних воздействий на объекты энергетики в России было зафиксировано за осенне-зимний период (ОЗП) 2025−2026 годов, что вдвое больше, чем зимой годом ранее. Об этом замминистра энергетики Евгений Грабчак сообщил 20 мая в ходе посвященного итогам ОЗП совещания в Совете Федерации, передает корреспондент РБК. Более половины этих случаев привели к нарушениям энергоснабжения.
По словам Грабчака, в результате атак, аварий и неблагоприятных погодных условий было повреждено или выведено из строя около 8,5 ГВт генерирующих мощностей. На текущий момент восстановлено уже 5 ГВт, работы по оставшимся объектам продолжаются. Сроки зависят от наличия оборудования. Изготовление некоторых позиций, например, крупных блочных трансформаторов, занимает от десяти месяцев до года, пояснил замминистра.
Согласно данным «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), общая установленная мощность электростанций в Единой энергетической системе (ЕЭС) России составляет 264,9 ГВт, а суммарная мощность всей энергосистемы страны, включая изолированные энергорайоны, достигает 270,3 ГВт.
Одним из наиболее резонансных эпизодов нарушения энергоснабжения Грабчак назвал ситуацию в Белгородской области, где энергетикам пришлось в ручном режиме восстанавливать теплоснабжение города. В Минэнерго подчеркивают, что энергосистема в целом справилась с нагрузкой, несмотря на сложную режимно-балансовую ситуацию.
Дополнительным фактором давления на энергосистему страны в ОЗП 2025−26 стал рост энергопотребления, сказал Грабчак. Хотя, по его словам, по итогам всего 2025 года фиксировался нулевой прирост потребления энергии в годовом выражении (по официальным данным СО, в Единой энергосистеме России энергопотребление упало на 0,8% до 1,161 трлн кВт ч. — РБК), текущей зимой спрос увеличился год к году почти на 1%. Кроме того, в энергосистеме был установлен новый исторический максимум потребления мощности — 177,5 ГВт, что на 2,1% выше предыдущего рекорда 2023 года.
По словам источника РБК в отрасли, основной ущерб в ОЗП был нанесен объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра и ОЭС Юга страны. Атаки на электроэнергетическую инфраструктуру не сильно повлияли на общее состояние отрасли, добавляет он. Более серьезная проблема заключается в дефиците мощностей по производству газовых турбин, необходимых как для модернизации старых, так и для строительства новых электростанций. При этом в европейской части России доля газовой генерации превышает 50%.
РБК направил запрос в «Системный оператор».
В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству выделить около 500 млн руб. на поддержку топливно-энергетического комплекса Белгородской области. Он отметил, что эти средства позволят направить белгородцам около 300 генераторов и позволят стабилизировать подачу электричества и отопления в многоквартирных жилых домах и соцобъектах региона. Мишустин отметил, что правительство продолжит оказывать системную помощь приграничью.
В октябре 2025 года правительство выделило 3,5 млрд руб. на субсидии бюджетам Белгородской и Брянской областей для стабилизации ситуации в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).
