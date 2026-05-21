Нацбанк повысил курс доллара и понизил курс евро на 21 мая

Национальный банк скорректировал курсы валют на 21 мая, четверг. В частности, курс доллара и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине, а курс евро стал легче.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 21 мая, Национальным банком изменены курсы валют следующим образом: 1 доллар США равен 2,7304 белорусского рубля, 1 евро — 3,1640 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8596 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на среду, 20 мая, курс доллара стал выше, курс евро стал ниже, курс российского рубля подрос в четверг, 21 мая. Заметнее в сторону увеличения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0011 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0072 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0185 белрубля.
